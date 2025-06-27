Хаби Алонсо принял неожиданное решение по Винисиусу. Он там не будет играть

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо настроен изменить позицию звездного футболиста.

По информации испанских СМИ, Алонсо серьезно рассматривает вариант убрать Винисиуса Жуниора с левого фланга атаки. Тренер настроен выпускать бразильца в центре – ближе к позиции нападающего. По мнению новоиспеченного наставника «Реала», на этой позиции лидер «бланкос» будет более эффективен.

Ранее сообщалось, что Винисиус продлит контракт с «Реалом» – соглашение будет рассчитано до конца июня 2030 года. За этот период времени бразилец заработает 100 миллионов евро. Уже в следующем сезоне Винисиус заработает менее 20 млн, но с каждым годом его зарплата будет расти.