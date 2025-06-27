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  4. Хаби Алонсо принял неожиданное решение по Винисиусу. Он там не будет играть
Испания
27 июня 2025, 02:27 |
20
0

Хаби Алонсо принял неожиданное решение по Винисиусу. Он там не будет играть

Тренер рассматривает изменение позиции бразильца на поле

27 июня 2025, 02:27 |
20
0
Хаби Алонсо принял неожиданное решение по Винисиусу. Он там не будет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо настроен изменить позицию звездного футболиста.

По информации испанских СМИ, Алонсо серьезно рассматривает вариант убрать Винисиуса Жуниора с левого фланга атаки. Тренер настроен выпускать бразильца в центре – ближе к позиции нападающего. По мнению новоиспеченного наставника «Реала», на этой позиции лидер «бланкос» будет более эффективен.

Ранее сообщалось, что Винисиус продлит контракт с «Реалом» – соглашение будет рассчитано до конца июня 2030 года. За этот период времени бразилец заработает 100 миллионов евро. Уже в следующем сезоне Винисиус заработает менее 20 млн, но с каждым годом его зарплата будет расти.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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