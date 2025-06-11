Винисиус Жуниор принял решение о будущем. Получил контракт на €100 млн
Бразилец останется в Мадриде
24-летний звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор определился с будущим.
По информации испанского портала AS, Винисиус договорился о продлении соглашения с «Реалом», «бланкос» объявят об этом официально уже после клубного чемпионата мира.
Соглашение будет рассчитано до конца июня 2030 года. За этот период времени бразилец заработает 100 миллионов евро. Уже в следующем сезоне Винисиус заработает менее 20 млн, но с каждым годом его зарплата будет расти.
Ранее Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций.
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