Винисиус Жуниор принял решение о будущем. Получил контракт на €100 млн

24-летний звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор определился с будущим.

По информации испанского портала AS, Винисиус договорился о продлении соглашения с «Реалом», «бланкос» объявят об этом официально уже после клубного чемпионата мира.

Соглашение будет рассчитано до конца июня 2030 года. За этот период времени бразилец заработает 100 миллионов евро. Уже в следующем сезоне Винисиус заработает менее 20 млн, но с каждым годом его зарплата будет расти.

Ранее Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций.