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  4. Винисиус Жуниор принял решение о будущем. Получил контракт на €100 млн
Испания
11 июня 2025, 01:18 |
183
0

Винисиус Жуниор принял решение о будущем. Получил контракт на €100 млн

Бразилец останется в Мадриде

11 июня 2025, 01:18 |
183
0
Винисиус Жуниор принял решение о будущем. Получил контракт на €100 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

24-летний звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор определился с будущим.

По информации испанского портала AS, Винисиус договорился о продлении соглашения с «Реалом», «бланкос» объявят об этом официально уже после клубного чемпионата мира.

Соглашение будет рассчитано до конца июня 2030 года. За этот период времени бразилец заработает 100 миллионов евро. Уже в следующем сезоне Винисиус заработает менее 20 млн, но с каждым годом его зарплата будет расти.

Ранее Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: AS
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