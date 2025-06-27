Хаби АЛОНСО: «В этом плане у Реала есть немалые проблемы»

Новоиспеченный тренер мадридского «Реала» испанский специалист Хаби Алонсо высказался об игре «королевского клуба».

«Нас еще ждет много тактической работы. Потребуется время, чтобы вернуть все в нужное русло, потому что в обороне царит определенная неорганизованность, есть немалые проблемы», – сказал Хаби Алонсо своему тренерскому штабу.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».