Хаби АЛОНСО: «Если бы это зависело от меня, ты точно остался бы в Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо приятно впечатлен игрой, которую показывает 39-летний ветеран клуба Лука Модрич.

«Если бы это зависело от меня, ты мог бы остаться, потому что ты совсем не мешаешь мне, наоборот, ты просто замечательный игрок и всегда вносишь свой вклад», — сказал Модрич.

Следующим пунктом назначения для Модрича станет итальянский «Милан», куда хорват перейдет после клубного чемпионата мира 2026 года.

Ранее хавбек «Реала» Лука Модрич рассказал главному тренеру «бланкос» Хаби Алонсо, кто из молодых игроков «Реала» способен стать легендой клуба.