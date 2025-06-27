Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Реала поразил Флорентино Переса. Он будет будущим капитаном
Другие новости
27 июня 2025, 01:32 |
183
0

Игрок Реала поразил Флорентино Переса. Он будет будущим капитаном

Президент клуба в восторге от Дина Хейсена

27 июня 2025, 01:32 |
183
0
Игрок Реала поразил Флорентино Переса. Он будет будущим капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес остался приятно впечатлен новичком клуба Дином Хейсеном.

По информации испанских СМИ, Перес убежден, что Хейсен – бесспорный игрок стартового состава. Кроме того, президент клуба отметил лидерские качества игрока и считает, что в будущем капитанская повязка достанется именно ему.

Сейчас первым капитаном «Реала» является Лука Модрич, после его ухода капитанская повязка перейдет к Дани Карвахалю.

Ранее Дина Хейсена похвалил легендарный хавбек «Реала» Лука Модрич.

По теме:
ФОТО. До модели OnlyFans у Ламина Ямаля была другая девушка
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Ждут Реал: с кем сыграют Ман Сити и Ювентус?
ФОТО. Модель OnlyFans раскрыла сообщения от известных футболистов
Флорентино Перес Дин Хейсен Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГВАРДИОЛА – о разгроме Ювентуса: «Это был почти как финал»
Футбол | 27 июня 2025, 02:27 0
ГВАРДИОЛА – о разгроме Ювентуса: «Это был почти как финал»
ГВАРДИОЛА – о разгроме Ювентуса: «Это был почти как финал»

«Манчестер Сити» разобрался с соперником на групповой стадии клубного чемпионата мира

ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Футбол | 26 июня 2025, 07:37 1
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды

Шапаренко готов связать будущее с Кристиной Шацких

Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Футбол | 26.06.2025, 10:15
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Стало известно, почему Роналду решил остаться в Саудовской Аравии
Футбол | 26.06.2025, 19:59
Стало известно, почему Роналду решил остаться в Саудовской Аравии
Стало известно, почему Роналду решил остаться в Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду выбрал клуб, за который будет играть еще 2 года
Футбол | 26.06.2025, 16:36
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду выбрал клуб, за который будет играть еще 2 года
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду выбрал клуб, за который будет играть еще 2 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25.06.2025, 15:15 72
Теннис
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
25.06.2025, 14:01
Футбол
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
25.06.2025, 04:05 3
Футбол
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
25.06.2025, 15:22 8
Футбол
Чемпионка Grand Slam: «Когда слышишь, что говорит Алькарас, это стыдно»
Чемпионка Grand Slam: «Когда слышишь, что говорит Алькарас, это стыдно»
25.06.2025, 03:13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем