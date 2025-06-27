Игрок Реала поразил Флорентино Переса. Он будет будущим капитаном
Президент клуба в восторге от Дина Хейсена
Президент «Реала» Флорентино Перес остался приятно впечатлен новичком клуба Дином Хейсеном.
По информации испанских СМИ, Перес убежден, что Хейсен – бесспорный игрок стартового состава. Кроме того, президент клуба отметил лидерские качества игрока и считает, что в будущем капитанская повязка достанется именно ему.
Сейчас первым капитаном «Реала» является Лука Модрич, после его ухода капитанская повязка перейдет к Дани Карвахалю.
Ранее Дина Хейсена похвалил легендарный хавбек «Реала» Лука Модрич.
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