Игрок Реала поразил Флорентино Переса. Он будет будущим капитаном

Президент «Реала» Флорентино Перес остался приятно впечатлен новичком клуба Дином Хейсеном.

По информации испанских СМИ, Перес убежден, что Хейсен – бесспорный игрок стартового состава. Кроме того, президент клуба отметил лидерские качества игрока и считает, что в будущем капитанская повязка достанется именно ему.

Сейчас первым капитаном «Реала» является Лука Модрич, после его ухода капитанская повязка перейдет к Дани Карвахалю.

Ранее Дина Хейсена похвалил легендарный хавбек «Реала» Лука Модрич.