Левандовски принял решение о будущем. Дают большие деньги

36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски готов покинуть каталонский клуб.

По информации испанских СМИ, поляк понимает, что его время в европейском футболе подходит к концу. Поляк хочет покинуть «Барселону» после завершения следующего сезона, именно тогда истекает его нынешний контракт.

Роберт уже имеет на руках два предложения от саудовских клубов. Ему обещают большую зарплату – около 40 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне Левандовски провел 52 матча, забил 42 гола и сделал три ассиста. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.