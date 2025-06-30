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  4. Левандовски принял решение о будущем. Дают большие деньги
Испания
30 июня 2025, 00:40 |
110
0

Левандовски принял решение о будущем. Дают большие деньги

Поляк может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

30 июня 2025, 00:40 |
110
0
Левандовски принял решение о будущем. Дают большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски готов покинуть каталонский клуб.

По информации испанских СМИ, поляк понимает, что его время в европейском футболе подходит к концу. Поляк хочет покинуть «Барселону» после завершения следующего сезона, именно тогда истекает его нынешний контракт.

Роберт уже имеет на руках два предложения от саудовских клубов. Ему обещают большую зарплату – около 40 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне Левандовски провел 52 матча, забил 42 гола и сделал три ассиста. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.

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Барселона Роберт Левандовски Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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