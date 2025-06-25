Красивейший гол был забит в полуфинале чемпионата Европы 2025 U-21, когда Англия обыграла Нидерланды со счетом 2:1.

Матч прошел в Братиславе. Английский полузащитник Харви Эллиотт стал героем встречи, забив два мяча. Однако настоящую красоту создал Ноа Огайо из Нидерландов.

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На 63-й минуте Харви Эллиотт открыл счет, точно пробив после паса Эллиота Андерсона.

Нидерланды сравняли на 72-й минуте, отличился Ноа Огайо – он забил супергол издалека, когда вратарь вышел из ворот.

Победный гол Харви Эллиотта случился на 86-й минуте – он пробил в угол, оформил дубль и принес Англии путевку в финал.

ВИДЕО. Игрок Нидерландов U-21 забил гол-шедевр издалека. Вратарь был в шоке

Noah Ohio | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England U21 1-1 Netherlands U21 🇳🇱



Horrible mistake by James Beadlepic.twitter.com/QFbFM7VWHH — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 25, 2025

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