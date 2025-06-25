Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игрок Нидерландов U-21 забил гол-шедевр издалека. Вратарь был в шоке
Молодежные турниры
25 июня 2025, 22:37 | Обновлено 25 июня 2025, 22:45
181
1

ВИДЕО. Игрок Нидерландов U-21 забил гол-шедевр издалека. Вратарь был в шоке

Ноа Огайо провел супергол в одно касание издалека, когда вратарь вышел из ворот

25 июня 2025, 22:37 | Обновлено 25 июня 2025, 22:45
181
1
ВИДЕО. Игрок Нидерландов U-21 забил гол-шедевр издалека. Вратарь был в шоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Огайо

Красивейший гол был забит в полуфинале чемпионата Европы 2025 U-21, когда Англия обыграла Нидерланды со счетом 2:1.

Матч прошел в Братиславе. Английский полузащитник Харви Эллиотт стал героем встречи, забив два мяча. Однако настоящую красоту создал Ноа Огайо из Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 63-й минуте Харви Эллиотт открыл счет, точно пробив после паса Эллиота Андерсона.

Нидерланды сравняли на 72-й минуте, отличился Ноа Огайо – он забил супергол издалека, когда вратарь вышел из ворот.

Победный гол Харви Эллиотта случился на 86-й минуте – он пробил в угол, оформил дубль и принес Англии путевку в финал.

ВИДЕО. Игрок Нидерландов U-21 забил гол-шедевр издалека. Вратарь был в шоке

Видео голов и обзор матча

По теме:
ВИДЕО. Свенссон открыл счет для Боруссии Д. Ассист сделал Джоб Беллингем
Боруссия Д – Ульсан ХД. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
сборная Англии по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 видео голов и обзор Харви Эллиотт Евро-2025 U-21
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025
Теннис | 25 июня 2025, 20:19 9
Снигур завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025
Снигур завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025

Украинка в трех сетах проиграла Яне Фетт

Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Футбол | 25 июня 2025, 01:24 0
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ

24 июня орлы переиграли мюнхенцев со счетом 1:0 в последнем, третьем туре группы С

Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 25.06.2025, 15:15
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер, вероятнее всего, сыграет с Бешикташем в Польще, назван стадион
Футбол | 25.06.2025, 22:10
Шахтер, вероятнее всего, сыграет с Бешикташем в Польще, назван стадион
Шахтер, вероятнее всего, сыграет с Бешикташем в Польще, назван стадион
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25.06.2025, 07:47
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex
Караваєв забив такий самий.Але ж він з Динамо.Чого його згадувати,так?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 8
Теннис
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
25.06.2025, 14:15 11
Волейбол
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 1
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
25.06.2025, 08:46 85
Бокс
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
24.06.2025, 14:33 6
Футбол
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
24.06.2025, 00:50 6
Футбол
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
24.06.2025, 08:24 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем