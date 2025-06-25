ВИДЕО. Игрок Нидерландов U-21 забил гол-шедевр издалека. Вратарь был в шоке
Ноа Огайо провел супергол в одно касание издалека, когда вратарь вышел из ворот
Красивейший гол был забит в полуфинале чемпионата Европы 2025 U-21, когда Англия обыграла Нидерланды со счетом 2:1.
Матч прошел в Братиславе. Английский полузащитник Харви Эллиотт стал героем встречи, забив два мяча. Однако настоящую красоту создал Ноа Огайо из Нидерландов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 63-й минуте Харви Эллиотт открыл счет, точно пробив после паса Эллиота Андерсона.
Нидерланды сравняли на 72-й минуте, отличился Ноа Огайо – он забил супергол издалека, когда вратарь вышел из ворот.
Победный гол Харви Эллиотта случился на 86-й минуте – он пробил в угол, оформил дубль и принес Англии путевку в финал.
ВИДЕО. Игрок Нидерландов U-21 забил гол-шедевр издалека. Вратарь был в шоке
Noah Ohio | 🏴 England U21 1-1 Netherlands U21 🇳🇱— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 25, 2025
Horrible mistake by James Beadlepic.twitter.com/QFbFM7VWHH
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка в трех сетах проиграла Яне Фетт
24 июня орлы переиграли мюнхенцев со счетом 1:0 в последнем, третьем туре группы С