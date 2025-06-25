Аргентинский клуб объединил имена Марадоны и Месси на стадионе

Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где Лионель Месси провел свои юные годы в футболе, назвал одну из трибун домашнего стадиона в честь легенды.

«Впервые два величайших имени в истории футбола живут под одной крышей», – говорится в сообщении.

Известно, что одна из трибун «Эстадио Марсело Бьелса» названа в честь Диего Марадоны.

Лионель Месси выступал за клуб «Ньюэллс Олд Бойз» с 1995 по 2000 годы. Дебютировал за команду в шестилетнем возрасте. В разных возрастных категориях за клуб забил почти 500 мячей.

Именно из аргентинского клуба Месси перешел в академию испанской «Барселоны», где стал настоящей легендой футбола.