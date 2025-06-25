Аргентинский клуб объединил имена Марадоны и Месси на стадионе
Месси выступал за «Ньюэллс Олд Бойз» на детском уровне
Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где Лионель Месси провел свои юные годы в футболе, назвал одну из трибун домашнего стадиона в честь легенды.
«Впервые два величайших имени в истории футбола живут под одной крышей», – говорится в сообщении.
Известно, что одна из трибун «Эстадио Марсело Бьелса» названа в честь Диего Марадоны.
Лионель Месси выступал за клуб «Ньюэллс Олд Бойз» с 1995 по 2000 годы. Дебютировал за команду в шестилетнем возрасте. В разных возрастных категориях за клуб забил почти 500 мячей.
Именно из аргентинского клуба Месси перешел в академию испанской «Барселоны», где стал настоящей легендой футбола.
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