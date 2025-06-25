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  4. Аргентинский клуб объединил имена Марадоны и Месси на стадионе
Аргентина
25 июня 2025, 21:56 |
398
0

Аргентинский клуб объединил имена Марадоны и Месси на стадионе

Месси выступал за «Ньюэллс Олд Бойз» на детском уровне

25 июня 2025, 21:56 |
398
0
Аргентинский клуб объединил имена Марадоны и Месси на стадионе
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где Лионель Месси провел свои юные годы в футболе, назвал одну из трибун домашнего стадиона в честь легенды.

«Впервые два величайших имени в истории футбола живут под одной крышей», – говорится в сообщении.

Известно, что одна из трибун «Эстадио Марсело Бьелса» названа в честь Диего Марадоны.

Лионель Месси выступал за клуб «Ньюэллс Олд Бойз» с 1995 по 2000 годы. Дебютировал за команду в шестилетнем возрасте. В разных возрастных категориях за клуб забил почти 500 мячей.

Именно из аргентинского клуба Месси перешел в академию испанской «Барселоны», где стал настоящей легендой футбола.

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Лионель Месси Диего Марадона Ньюэллс Олд Бойз стадионы
Александр Сильченко Источник
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