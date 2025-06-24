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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 08:15 |
325
0

Месси никогда в карьере не вылетал из турниров на групповой стадии

24 июня Лео и Интер Майами вышли в плей-офф клубного чемпионата мира 2025

24 июня 2025, 08:15 |
325
0
Месси никогда в карьере не вылетал из турниров на групповой стадии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

24 июня Интер Майами сыграл вничью с Палмейрасом (1:1) в матче третьего тура клубного чемпионата мира в группе А и вышел в плей-офф со второго места.

Во всех трех поединках квартета легендарный Лионель Месси сыграл по 90 минут за цаплей. Лео отметился одним голом в игре против Порту (2:1). С Аль-Ахли подопечные Хавьера Маскерано расписали мировую 0:0.

Месси никогда в карьере не покидал турнир на групповой стадии. Это касается как клубных, так и международных соревнований за сборную. Команды, за которые выступал Лео, вышли из группы во всех 33 случаях в ходе его карьеры.

На старте плей-офф Интер Майами встретится с ПСЖ. Поединок состоится 29 июня.

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статистика Лионель Месси Интер Майами клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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