Месси никогда в карьере не вылетал из турниров на групповой стадии

24 июня Интер Майами сыграл вничью с Палмейрасом (1:1) в матче третьего тура клубного чемпионата мира в группе А и вышел в плей-офф со второго места.

Во всех трех поединках квартета легендарный Лионель Месси сыграл по 90 минут за цаплей. Лео отметился одним голом в игре против Порту (2:1). С Аль-Ахли подопечные Хавьера Маскерано расписали мировую 0:0.

Месси никогда в карьере не покидал турнир на групповой стадии. Это касается как клубных, так и международных соревнований за сборную. Команды, за которые выступал Лео, вышли из группы во всех 33 случаях в ходе его карьеры.

На старте плей-офф Интер Майами встретится с ПСЖ. Поединок состоится 29 июня.