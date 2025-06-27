Алонсо принял решение по Лунину. Будет важная встреча после КЧМ-2025

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после клубного чемпионата мира запланировал встречу с тремя игроками «Реала».

По информации испанских СМИ, тренер хочет в индивидуальном порядке пообщаться с тремя игроками «Реала» – Андреем Луниным, Фран Гарсией и Гонсало Гарсией. Тренер хочет убедить футболистов остаться в клубе, ведь никому из них не гарантирована игровая практика.

Алонсо ценит уровень игры Лунина, но у него нет возможности давать Лунину регулярную игровую практику из-за того, что в команде есть Тибо Куртуа.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».