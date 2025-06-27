Алонсо принял решение по Лунину. Будет важная встреча после КЧМ-2025
Тренер хочет убедить Лунина остаться
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после клубного чемпионата мира запланировал встречу с тремя игроками «Реала».
По информации испанских СМИ, тренер хочет в индивидуальном порядке пообщаться с тремя игроками «Реала» – Андреем Луниным, Фран Гарсией и Гонсало Гарсией. Тренер хочет убедить футболистов остаться в клубе, ведь никому из них не гарантирована игровая практика.
Алонсо ценит уровень игры Лунина, но у него нет возможности давать Лунину регулярную игровую практику из-за того, что в команде есть Тибо Куртуа.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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