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  4. Алонсо принял решение по Лунину. Будет важная встреча после КЧМ-2025
Испания
27 июня 2025, 04:18 |
273
0

Алонсо принял решение по Лунину. Будет важная встреча после КЧМ-2025

Тренер хочет убедить Лунина остаться

27 июня 2025, 04:18 |
273
0
Алонсо принял решение по Лунину. Будет важная встреча после КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после клубного чемпионата мира запланировал встречу с тремя игроками «Реала».

По информации испанских СМИ, тренер хочет в индивидуальном порядке пообщаться с тремя игроками «Реала» – Андреем Луниным, Фран Гарсией и Гонсало Гарсией. Тренер хочет убедить футболистов остаться в клубе, ведь никому из них не гарантирована игровая практика.

Алонсо ценит уровень игры Лунина, но у него нет возможности давать Лунину регулярную игровую практику из-за того, что в команде есть Тибо Куртуа.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Гонсало Гарсия Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Фран Гарсия Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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