ВИДЕО. Заря продолжает работать на учебно-тренировочных сборах
Команда Виктора Скрипника готовится к новому сезону
Луганская «Заря» к старту нового чемпионата готовится на учебно-тренировочных сборах в Словении. Команда проводит двухразовые тренировки.
Футболистам приходится работать в непростых условиях. Тяжелые тренировки дополняются жарой до 35 градусов. Но игроки справляются с трудностями. Ведь сейчас закладывается основа физической подготовки.
Помимо тренировок, команда будет проводить контрольные матчи. Первый спарринг на летних сборах «Заря» проведет с румынским клубом «Петролул». Поединок состоится 28 июня.
Известен и еще один соперник «Зари» – «Кишварда» из Венгрии. Поединок запланирован на 2 июля.
Тренировка «Зари»
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