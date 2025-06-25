ВИДЕО. Заря продолжает работать на учебно-тренировочных сборах

Луганская «Заря» к старту нового чемпионата готовится на учебно-тренировочных сборах в Словении. Команда проводит двухразовые тренировки.

Футболистам приходится работать в непростых условиях. Тяжелые тренировки дополняются жарой до 35 градусов. Но игроки справляются с трудностями. Ведь сейчас закладывается основа физической подготовки.

Помимо тренировок, команда будет проводить контрольные матчи. Первый спарринг на летних сборах «Заря» проведет с румынским клубом «Петролул». Поединок состоится 28 июня.

Известен и еще один соперник «Зари» – «Кишварда» из Венгрии. Поединок запланирован на 2 июля.

Тренировка «Зари»