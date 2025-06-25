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  4. ВИДЕО. Заря продолжает работать на учебно-тренировочных сборах
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 21:09 | Обновлено 25 июня 2025, 21:23
113
0

ВИДЕО. Заря продолжает работать на учебно-тренировочных сборах

Команда Виктора Скрипника готовится к новому сезону

25 июня 2025, 21:09 | Обновлено 25 июня 2025, 21:23
113
0
ВИДЕО. Заря продолжает работать на учебно-тренировочных сборах
ФК Заря

Луганская «Заря» к старту нового чемпионата готовится на учебно-тренировочных сборах в Словении. Команда проводит двухразовые тренировки.

Футболистам приходится работать в непростых условиях. Тяжелые тренировки дополняются жарой до 35 градусов. Но игроки справляются с трудностями. Ведь сейчас закладывается основа физической подготовки.

Помимо тренировок, команда будет проводить контрольные матчи. Первый спарринг на летних сборах «Заря» проведет с румынским клубом «Петролул». Поединок состоится 28 июня.

Известен и еще один соперник «Зари» – «Кишварда» из Венгрии. Поединок запланирован на 2 июля.

Тренировка «Зари»

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учебно-тренировочные сборы Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виктор Скрипник
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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