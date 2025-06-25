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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 20:17 | Обновлено 25 июня 2025, 20:35
386
0

Первым новичком Вереса станет греческий защитник, выступавший за АЕК

Константинос Стамулис ранее играл за кипрский Анортосис

25 июня 2025, 20:17 | Обновлено 25 июня 2025, 20:35
386
0
Первым новичком Вереса станет греческий защитник, выступавший за АЕК
ФК Анортосис. Константинос Стамулис

Ровенский «Верес» оформил свой первый летний трансфер с участием легионера. По данным источников, клуб УПЛ подписал контракт с греческим правым защитником Константиносом Стамулисом.

Ожидается, что контракт игрока с «Вересом» будет действовать до 2027 года. 24-летний футболист является воспитанником клуба АЕК Афины. Он является универсалом – может сыграть не только правого, но и левого флангового защитника или хавбека.

Последним клубом Стамулиса был кипрский «Анортосис», за который он провел 29 матчей в сезоне 2024/25 и отдал 2 результативные передачи. Ранее также выступал за «Отеллос» (36 матчей, 1 ассист), «Ламию», молодежные команды АЕК и сборную Греции U-19.

По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Стамулиса составляет 325 тысяч евро. В прошлом сезоне «Верес» под руководством Олега Шандрука занял 9-е место в УПЛ, набрав 36 очков в 30 матчах.

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АЕК Афины Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков ТаТоТаке Анортосис Ламия
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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