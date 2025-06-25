Первым новичком Вереса станет греческий защитник, выступавший за АЕК

Ровенский «Верес» оформил свой первый летний трансфер с участием легионера. По данным источников, клуб УПЛ подписал контракт с греческим правым защитником Константиносом Стамулисом.

Ожидается, что контракт игрока с «Вересом» будет действовать до 2027 года. 24-летний футболист является воспитанником клуба АЕК Афины. Он является универсалом – может сыграть не только правого, но и левого флангового защитника или хавбека.

Последним клубом Стамулиса был кипрский «Анортосис», за который он провел 29 матчей в сезоне 2024/25 и отдал 2 результативные передачи. Ранее также выступал за «Отеллос» (36 матчей, 1 ассист), «Ламию», молодежные команды АЕК и сборную Греции U-19.

По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Стамулиса составляет 325 тысяч евро. В прошлом сезоне «Верес» под руководством Олега Шандрука занял 9-е место в УПЛ, набрав 36 очков в 30 матчах.