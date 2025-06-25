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Украина. Первая лига
25 июня 2025, 20:01 | Обновлено 25 июня 2025, 20:33
399
0

Волевая победа. Агробизнес в спарринге одолел клуб Куликов-Белка

«Агробизнес» одержал победу во втором спарринге межсезонья

25 июня 2025, 20:01 | Обновлено 25 июня 2025, 20:33
399
0
Волевая победа. Агробизнес в спарринге одолел клуб Куликов-Белка
ФК Агробизнес

«Агробизнес» проводит подготовку к началу сезона. Команда работает на тренировках и проводит контрольные матчи.

Соперником «Агробизнеса» стал представитель Второй лиги. В прошлом сезоне «Куликов-Белка» занял в группе А четвертое место.

Матч проходил на поле «Агробизнеса», но первыми забили гости. На 15-й минуте отличился Олег Ничипоренко.

«Агробизнес» отыгрался после перерыва. На 52-й минуте Максим Войтиховский сравнял счет. Вскоре в ворота гостей залетели еще два мяча. В конце матча команды обменялись голами.

Следующий матч «Агробизнес» проведет 28 июня. Соперником станет львовский «Рух».

Контрольный матч, 25 июня

«Агробизнес» – «Куликов-Белка» – 4:2

Голы: Войтиховский, 52, Лень, 59, Сёмка, 69, Борис, 90+1 (автогол) – Ничипоренко, 15, Грабовенский, 90.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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