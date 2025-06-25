Андрей Ярмоленко отреагировал на слова Турана о Динамо
Вингер положительно оценил слова турка
Легендарный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал слова нового главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана, который заявил, что не хочет видеть киевлян чемпионами.
«У меня это вызвало только одну эмоцию, что мы движемся в правильном направлении, когда новый главный тренер «Шахтера» приходит и первое, о чем он говорит – это «Динамо» Киев», – сказал Андрей Ярмоленко.
Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.
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