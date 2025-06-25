Защитник Руха: «Коноплянка и Зозуля пообещали интересный вызов»

Эксклюзивно для Sport.ua Олег Горин, ранее выступавший за «Львов», «Верес», польскую «Ягелонию», «Минай», «Днепр-1», рассказал, почему решил расторгнуть контракт с львовской командой «Рух»:

– Я доволен тем периодом, который провел в «Рухе». Но у меня была договоренность с клубным руководством, что я буду иметь возможность при необходимости расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Мое июньское решение вызвано не только тем, что «Рух» покинул главный тренер Виталий Пономарев, который меня приглашал.

Мои агенты Евгений Коноплянка и Роман Зозуля сообщили, что есть интересные предложения от украинской и польской команды элитного дивизиона. Сейчас продолжаются переговоры. Это будет новым вызовом для меня. Надеюсь, что до конца июня появится конкретика, где продолжу карьеру.

Ранее мы сообщали, что «Рух» официально попрощался с ключевым футболистом.