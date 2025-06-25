Кучер пригласил в Черноморец экс-игрока Шахтера

В период летнего межсезонья тренерский штаб одесского «Черноморца» укрепляется в каждой игровой звене. Это, в частности, касается обороны, где главным действующим лицом должен стать опытный Ярослав Ракицкий, которого руководитель команды «моряков» Александр Кучер хорошо знает по совместным выступлениям в донецком «Шахтере» и сборной Украины.

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «черно-синих» намерен усилить состав еще одним давним знакомым. Речь идет о 31-летнем полузащитнике Сергее Горбунове, который в роли игрока пересекался с Кучером в том же «Шахтере», а когда последний перешел на тренерскую работу, то был его подопечным сначала в харьковском «Металлисте», а затем и в «Днепре-1». После того, как по завершении сезона-2023/24 клуб из Днепра прекратил свое существование, в профессиональной карьере Горбунова возник тайм-аут. И вот теперь у опытного футболиста есть возможность его прервать в «Черноморце».

Читайте также: Кучер назвал новую роль Ракицкого после вылета Черноморца из УПЛ

Кроме «Шахтера», «Металлиста» и «Днепра-1» за плечами Сергея Горбунова также выступления за «Мариуполь» и львовские «Карпаты».