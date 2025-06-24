Кучер назвал новую роль Ракицкого после вылета Черноморца из УПЛ

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер рассказал, когда к команде присоединится Ярослав Ракицкий. Футболист отправился на тренерские курсы.

– Черноморец уже вышел из отпуска, а присоединился ли к команде на сборах Ярослав Ракицкий?

– Ярослав присоединится к нам 25-26 июня. У него нет нового контракта. Как он мне говорил, новое соглашение должно быть с 1 июля. Также в этот летний период Ракицкий проходил обучение на тренерскую лицензию.

– То есть в следующем сезоне Черноморец может иметь Ракицкого в роли играющего тренера?

– Об этом еще рано говорить, но все возможно. Все же прекрасно понимают, как многие игроки в дальнейшем переходят на тренерскую работу, – сказал Кучер.

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