ВИДЕО. Вот как Нойер отреагировал на невероятную игру Трубина с Баварией

24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Одним из главных героев поединка стал украинский вратарь Анатолий Трубин, который совершил четыре сейва и сохранил ворота на замке.

После завершения матча Трубина с великолепной игрой поздравил один из лучших вратарей в истории Мануэль Нойер, который по-дружески пообщался с украинцем после матча.

ВИДЕО. Вот как Нойер отреагировал на невероятную игру Трубина против Баварии