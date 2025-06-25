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25 июня 2025, 19:25 |
1047
0

ВИДЕО. Вот как Нойер отреагировал на невероятную игру Трубина с Баварией

Украинский вратарь сохранил ворота сухими

25 июня 2025, 19:25 |
1047
0
ВИДЕО. Вот как Нойер отреагировал на невероятную игру Трубина с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин и Мануэль Нойер

24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Одним из главных героев поединка стал украинский вратарь Анатолий Трубин, который совершил четыре сейва и сохранил ворота на замке.

После завершения матча Трубина с великолепной игрой поздравил один из лучших вратарей в истории Мануэль Нойер, который по-дружески пообщался с украинцем после матча.

ВИДЕО. Вот как Нойер отреагировал на невероятную игру Трубина против Баварии

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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