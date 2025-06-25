ВИДЕО. Вот как Нойер отреагировал на невероятную игру Трубина с Баварией
Украинский вратарь сохранил ворота сухими
24 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бенфика и Бавария.
Поединок прошел на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.
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Одним из главных героев поединка стал украинский вратарь Анатолий Трубин, который совершил четыре сейва и сохранил ворота на замке.
После завершения матча Трубина с великолепной игрой поздравил один из лучших вратарей в истории Мануэль Нойер, который по-дружески пообщался с украинцем после матча.
ВИДЕО. Вот как Нойер отреагировал на невероятную игру Трубина против Баварии
Game recognizes game 😎#SLBFCB • #FIFACWC • #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/xkZsQuTlQh— SL Benfica (@SLBenfica) June 24, 2025
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