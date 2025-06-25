ФОТО. Определен лучший игрок матча Эсперанс и Челси на КЧМ
Тосин Адарабийо признан самым ценным игроком
25 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе D между командами «Эсперанс» (Тунис) и Челси (Англия).
На стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии победу праздновала команда из Англии – 3:0.
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После завершения встречи ФИФА признала лучшим игроком матча защитника «Челси» Тосина Адарабийо, который открыл счет в матче.
Статистический портал WhoScored также положил самую высокую оценку Адарабийо – 7,9.
Оценки от WhoScored
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