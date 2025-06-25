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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 16:27 | Обновлено 25 июня 2025, 16:30
113
0

ФОТО. Определен лучший игрок матча Эсперанс и Челси на КЧМ

Тосин Адарабийо признан самым ценным игроком

25 июня 2025, 16:27 | Обновлено 25 июня 2025, 16:30
113
0
ФОТО. Определен лучший игрок матча Эсперанс и Челси на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе D между командами «Эсперанс» (Тунис) и Челси (Англия).

На стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии победу праздновала команда из Англии – 3:0.

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После завершения встречи ФИФА признала лучшим игроком матча защитника «Челси» Тосина Адарабийо, который открыл счет в матче.

Статистический портал WhoScored также положил самую высокую оценку Адарабийо – 7,9.

Оценки от WhoScored

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клубный чемпионат мира по футболу Челси Эсперанс Тосин Адарабиойо лучший игрок
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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