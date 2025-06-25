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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 15:02 |
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Окленд Сити прервал свою проигрышную серию на КЧМ

Бока Хуниорс, имея тотальное преимущество, не смогла победить новозеландский клуб

25 июня 2025, 15:02 |
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Окленд Сити прервал свою проигрышную серию на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Окленд Сити сыграл вничью с Бока Хуниорс со счетом 1:1.

Окленд Сити прервал свою проигрышную серию на клубных чемпионатах мира:

  • 2025: Окленд Сити – Бока Хуниорс 1:1
  • 2025: Окленд Сити – Бенфика 0:6
  • 2025: Окленд Сити – Бавария 0:10
  • 2024: Окленд Сити – Аль–Айн 2:6
  • 2023: Окленд Сити – Аль–Иттихад 0:3
  • 2022: Окленд Сити – Аль–Ахли 0:3
  • 2017: Окленд Сити – Аль–Джазира 0:1
  • 2016: Окленд Сити – Касима Антлерз 1:2
  • 2015: Окленд Сити – Санфречче Хиросима 0:2

Бока Хуниорс нанесла 41 удар по воротам новозеландского клуба с показателем xG 2.49, но так и не сумела победить в матче.

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Бока Хуниорс клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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