Окленд Сити прервал свою проигрышную серию на КЧМ

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Окленд Сити сыграл вничью с Бока Хуниорс со счетом 1:1.

Окленд Сити прервал свою проигрышную серию на клубных чемпионатах мира:

2025: Окленд Сити – Бока Хуниорс 1:1

2025: Окленд Сити – Бенфика 0:6

2025: Окленд Сити – Бавария 0:10

2024: Окленд Сити – Аль–Айн 2:6

2023: Окленд Сити – Аль–Иттихад 0:3

2022: Окленд Сити – Аль–Ахли 0:3

2017: Окленд Сити – Аль–Джазира 0:1

2016: Окленд Сити – Касима Антлерз 1:2

2015: Окленд Сити – Санфречче Хиросима 0:2

Бока Хуниорс нанесла 41 удар по воротам новозеландского клуба с показателем xG 2.49, но так и не сумела победить в матче.