Клубный чемпионат мира25 июня 2025, 15:02 |
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Окленд Сити прервал свою проигрышную серию на КЧМ
Бока Хуниорс, имея тотальное преимущество, не смогла победить новозеландский клуб
25 июня 2025, 15:02 |
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В матче третьего тура клубного чемпионата мира Окленд Сити сыграл вничью с Бока Хуниорс со счетом 1:1.
Окленд Сити прервал свою проигрышную серию на клубных чемпионатах мира:
- 2025: Окленд Сити – Бока Хуниорс 1:1
- 2025: Окленд Сити – Бенфика 0:6
- 2025: Окленд Сити – Бавария 0:10
- 2024: Окленд Сити – Аль–Айн 2:6
- 2023: Окленд Сити – Аль–Иттихад 0:3
- 2022: Окленд Сити – Аль–Ахли 0:3
- 2017: Окленд Сити – Аль–Джазира 0:1
- 2016: Окленд Сити – Касима Антлерз 1:2
- 2015: Окленд Сити – Санфречче Хиросима 0:2
Бока Хуниорс нанесла 41 удар по воротам новозеландского клуба с показателем xG 2.49, но так и не сумела победить в матче.
41 - Boca tuvo 41 remates y 2.49 goles esperados acumulados, pero no pasó del empate ante el Auckland City. Infortunio. #CWC2025 pic.twitter.com/S95wyiExz4— OptaJavier (@OptaJavier) June 24, 2025
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