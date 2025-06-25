ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины провел тренировку с Полесьем. Ему 46
Вячеслав Шевчук удивил болельщиков своей формой
Житомирское «Полесье» Житомирское «Полесье» 24 июня прибыло в Австрию, в котором проведет летнюю подготовку к сезону.
Во время первой тренировки команды за рубежом присутствовал спортивный директор «Полесья» Вячеслав Шевчук, который решил побегать вместе с футболистами.
Шевчук выполнял упражнения на уровне со спортсменками, хотя на сегодня Вячеславу – 46 лет. Несмотря на такой возраст, бывший футболист до сих пор держит себя в отличной форме.
«Вячеслав Шевчук готов совмещать обязанности спортивного директора и левого защитника ФК «Полесье», – написала пресс-служба клуба.
ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины провел тренировку с Полесьем. Ему 46
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