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  4. ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины провел тренировку с Полесьем. Ему 46
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 12:51 | Обновлено 25 июня 2025, 12:52
1394
0

ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины провел тренировку с Полесьем. Ему 46

Вячеслав Шевчук удивил болельщиков своей формой

25 июня 2025, 12:51 | Обновлено 25 июня 2025, 12:52
1394
0
ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины провел тренировку с Полесьем. Ему 46
Getty Images/Global Images Ukraine. Вячеслав Шевчук

Житомирское «Полесье» Житомирское «Полесье» 24 июня прибыло в Австрию, в котором проведет летнюю подготовку к сезону.

Во время первой тренировки команды за рубежом присутствовал спортивный директор «Полесья» Вячеслав Шевчук, который решил побегать вместе с футболистами.

Шевчук выполнял упражнения на уровне со спортсменками, хотя на сегодня Вячеславу – 46 лет. Несмотря на такой возраст, бывший футболист до сих пор держит себя в отличной форме.

«Вячеслав Шевчук готов совмещать обязанности спортивного директора и левого защитника ФК «Полесье», – написала пресс-служба клуба.

ВИДЕО. Экс-игрок сборной Украины провел тренировку с Полесьем. Ему 46

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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