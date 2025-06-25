ОФИЦИАЛЬНО. Кто будет помогать Ван Леувену? Кривбасс назначил тренера

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о назначении украинского специалиста Дмитрия Кабачка на должность ассистента главного тренера клуба.

«ФК «Кривбасс» рад приветствовать нового тренера в большой красно-белой семье 🔴⚪️», – лаконично говорится в сообщении.

У Дмитрия Кабачка есть тренерская лицензия А-диплом УЕФА. Работал в должности главного аналитика в «Минае» (2020-2021), МФК «Металлург» Запорожье (2022-2023), «Заре» (2023), «Шахтере» (2023), «Металлисте 1925» (2024-2025).

Патрик Ван Леувен возглавил Кривбасс в начале лета, сменив украинского специалиста Юрия Вернидуба, покинувшего расположение клуба после завершения сезона 2024/25.