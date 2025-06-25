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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 11:32 |
439
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кто будет помогать Ван Леувену? Кривбасс назначил тренера

Дмитрий Кабачок будет ассистентом Патрика Ван Леувена в «Кривбассе»

25 июня 2025, 11:32 |
439
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кто будет помогать Ван Леувену? Кривбасс назначил тренера
ФК Кривбасс. Дмитрий Кабачок

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о назначении украинского специалиста Дмитрия Кабачка на должность ассистента главного тренера клуба.

«ФК «Кривбасс» рад приветствовать нового тренера в большой красно-белой семье 🔴⚪️», – лаконично говорится в сообщении.

У Дмитрия Кабачка есть тренерская лицензия А-диплом УЕФА. Работал в должности главного аналитика в «Минае» (2020-2021), МФК «Металлург» Запорожье (2022-2023), «Заре» (2023), «Шахтере» (2023), «Металлисте 1925» (2024-2025).

Патрик Ван Леувен возглавил Кривбасс в начале лета, сменив украинского специалиста Юрия Вернидуба, покинувшего расположение клуба после завершения сезона 2024/25.

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Дмитрий Кабачок Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Патрик ван Леувен
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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