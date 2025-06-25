Подготовка к новому сезону. Восемь футболистов покинули клуб Первой лиги

Главный тренер футбольного клуба «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук рассказал о подготовке к новому сезону, а также кадровых потерях среди своих подопечных:

– Команда уже начала подготовку к новому сезону и даже провела контрольный матч.

– Да, мы собрались 16 июня, со многими ребятами мы уже попрощались, а с некоторыми футболистами уже подписаны контракты. У всех футболистов команды были трудовые соглашения до конца июня.

У меня был еще такой период, что я не только создавал команду, но и изучал футболистов и по определенным критериям, и по взглядам на будущее функционирование команды и клуба. В итоге приняты решения по игрокам, с которыми не были продлены контракты. Потому они будут искать другие варианты, мы будем приглашать других футболистов. Идет просмотр, процесс не только сборов, но и формирование новой команды.

– Вы уже сказали, что многие игроки покинули «Феникс-Мариуполь». А кто именно?

– Вратарь Дмитрий Панченко, защитники Владислав Дворовенко, Сергей Палюх, Артем Данилюк, полузащитники Сергей Машталир, Дмитрий Рожко, Андрей Петрик, нападающий Максим Гуменюк.

– Официально уже кого-то подписали?

– С тех футболистов, которые находятся у нас в расположении, уже подписали контракты защитники Денис Балан из «Подолья» и Роман Белый из «Агробизнеса», – рассказал Фещук.

По итогам сезона 2024/25 «Феникс-Мариуполь» занял 13-е место в Группе выбывания Первой лиги и избежал вылета в третий по силе дивизион Украины. Главный тренер Фещук возглавил команду накануне возобновления второй части чемпионата.