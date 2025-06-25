Экс-игрок Ливерпуля и сборной Англии объявил о завершении карьеры

Экс-игрок сборной Англии и ряда английских клубов Адам Лаллана объявил о завершении карьеры.

37-летний футболист начинал свою карьеру в «Саутгемптоне», провел там 8 лет карьеры, после чего присоединился к «Ливерпулю», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов и Английской Премьер-лиги.

Затем Адам провел несколько лет в составе «Брайтона», а последний сезон в карьере отыграл в родном «Саутгемптоне».

За 571 проведенный матч Адам Лаллана забил 86 голов и отдал 73 голевые передачи.

«Завершая свою игровую карьеру, я испытываю огромную благодарность и гордость. Я безмерно благодарен за предоставленные мне возможности и поддержку, которую я получал на протяжении всего пути. В такой жизни я так много обязан стольким людям, что невозможно назвать всех, но всем вам я хочу сказать, как я вам благодарен. Без вас я бы не смог этого достичь. Невероятно подумать, что все началось в прошлом тысячелетии, когда я подписал контракт с академией в 1999 году. С момента своего профессионального дебюта в 2006 году я осознаю, что мне посчастливилось жить мечтой миллионов людей.

Саутгемптон... место, где все началось, и где, как и положено, все заканчивается. Это клуб, которому я в конечном итоге обязан всем.

Ливерпуль... шанс представлять один из величайших клубов мира и выиграть некоторые из самых престижных трофеев в футболе.

Брайтон... дом, где прошли одни из самых счастливых лет моей жизни, клуб, глубоко связанный со своим сообществом и управляемый умно и современно.

И Англия... каждый матч за сборную значил для меня все. Представлять свою страну было для меня величайшей честью.

Я горжусь своей игровой карьерой и ни о чем не жалею. Я принимаю все взлеты и падения, потому что они сделали меня тем, кто я есть. Всем, кто сделал этот путь таким особенным, сотрудникам каждого клуба и организации, менеджерам и тренерам, моим товарищам по команде и, конечно же, болельщикам — спасибо. Но больше всего — моей собственной команде... моей семье. Моей жене Эмили, нашим замечательным сыновьям, моей маме, папе и сестре — спасибо за то, что терпели меня и поддерживали во всем. Я с нетерпением жду всего, что принесет будущее», – комментарий Лалланы.

Ранее сообщалось о том, что экс-вратарь сборной Англии привлекает внимание «Галатасарая».