Экс-вратарь сборной Англии зацепил Галатасарай. Им нужно заменить Муслеру

Турецкий «Галатасарай» рассматривает вариант трансфера 27-летнего голкипера «Саутгемптона» Аарона Рэмсдейла.

По информации издания The Times, гранд Турции находится в поисках замене Фернандо Муслере, который покинул клуб после 14 лет в Стамбуле. По мнению представителей «Галатасарая» Аарон – качественная замена уругвайцу.

Для ускорения переговоров «Галатасарай» может воспользоваться опцией в контракте голкипера, выплатив «Саутгемптону» сумму в 20 миллионов евро.

Несмотря на контракт до 2028 года, Рэмсдейл настроен покинуть «Саутгемптон», чтобы снова вернуться в ряды сборной Англии. На счету голкипера всего пять матчей за национальную сборную.

В этом сезоне Аарон присоединился к «Саутгемптону», покинув расположение «Арсенала». Всего за «святых» голкипер сыграл 32 поединка во всех турнирах.