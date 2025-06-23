Экс-вратарь сборной Англии зацепил Галатасарай. Им нужно заменить Муслеру
Аарон Рэмсдейл впервые может попробовать силы за пределами Англии
Турецкий «Галатасарай» рассматривает вариант трансфера 27-летнего голкипера «Саутгемптона» Аарона Рэмсдейла.
По информации издания The Times, гранд Турции находится в поисках замене Фернандо Муслере, который покинул клуб после 14 лет в Стамбуле. По мнению представителей «Галатасарая» Аарон – качественная замена уругвайцу.
Для ускорения переговоров «Галатасарай» может воспользоваться опцией в контракте голкипера, выплатив «Саутгемптону» сумму в 20 миллионов евро.
Несмотря на контракт до 2028 года, Рэмсдейл настроен покинуть «Саутгемптон», чтобы снова вернуться в ряды сборной Англии. На счету голкипера всего пять матчей за национальную сборную.
В этом сезоне Аарон присоединился к «Саутгемптону», покинув расположение «Арсенала». Всего за «святых» голкипер сыграл 32 поединка во всех турнирах.
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