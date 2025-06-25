Предложения есть. Известный тренер не может покинуть Украину из-за войны
В услугах Юрия Вернидуба заинтересованы команды из Казахстана и Азербайджана
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб может возглавить иностранный клуб – в услугах специалиста заинтересованы представители из Азербайджана и Казахстана.
Опытный 59-летний наставник в прошлом сезоне работал во главе криворожского «Кривбасса», но покинул команду после завершения кампании 2024/25.
По информации иностранных СМИ, Вернидуб имеет несколько предложений из-за границы, но не может покинуть Украину из-за войны и мобилизации. Источник сообщает, что тренер имеет право уехать из страны только в январе следующего года, когда ему исполнится 60 лет.
Вернидуб ранее работал в запорожском «Металлурге» и луганской «Заре», с которой играл в групповом этапе Лиги Европы. Во главе «Шерифа» стал первым тренером, кто вывел молдавский клуб в группу Лиги чемпионов. Также работал солигорском «Шахтере».
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А тут украинскую логику не понять.
59 лет человеку и низя уехать работать за границу.
Зато игроки 25+ запросто могут подписать контракт и уехать на заработки за бугор. Из команд где нет брони на игроков.
Или игроки у которых контракт закончился не собираются возвращаться в Украину. Как их понять?
Хоть чучелом, хоть тушкой, но все бегут.