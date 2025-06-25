Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предложения есть. Известный тренер не может покинуть Украину из-за войны
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 12:04 |
607
1

Предложения есть. Известный тренер не может покинуть Украину из-за войны

В услугах Юрия Вернидуба заинтересованы команды из Казахстана и Азербайджана

25 июня 2025, 12:04 |
607
1
Предложения есть. Известный тренер не может покинуть Украину из-за войны
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб может возглавить иностранный клуб – в услугах специалиста заинтересованы представители из Азербайджана и Казахстана.

Опытный 59-летний наставник в прошлом сезоне работал во главе криворожского «Кривбасса», но покинул команду после завершения кампании 2024/25.

По информации иностранных СМИ, Вернидуб имеет несколько предложений из-за границы, но не может покинуть Украину из-за войны и мобилизации. Источник сообщает, что тренер имеет право уехать из страны только в январе следующего года, когда ему исполнится 60 лет.

Вернидуб ранее работал в запорожском «Металлурге» и луганской «Заре», с которой играл в групповом этапе Лиги Европы. Во главе «Шерифа» стал первым тренером, кто вывел молдавский клуб в группу Лиги чемпионов. Также работал солигорском «Шахтере».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кто будет помогать Ван Леувену? Кривбасс назначил тренера
Контракт на два года. Клуб Премьер-лиги потеряет важного легионера
Воспитанник Динамо пояснил, почему променял Кривбасс на ЛНЗ
Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог чемпионат Азербайджана по футболу чемпионат Казахстана по футболу отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Футбол | 24 июня 2025, 22:01 10
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе

Лион будет выступать в Лиге 2 в следующем сезоне

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Бокс | 25 июня 2025, 08:46 28
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»

Экс-боксер вступил в перепалку с Сергеем Притулой

Украина стартует во второй неделе ЛН по волейболу. Расписание и состав
Волейбол | 25.06.2025, 09:55
Украина стартует во второй неделе ЛН по волейболу. Расписание и состав
Украина стартует во второй неделе ЛН по волейболу. Расписание и состав
Кучер отреагировал на неожиданное решение Турана во главе Шахтера
Футбол | 24.06.2025, 14:44
Кучер отреагировал на неожиданное решение Турана во главе Шахтера
Кучер отреагировал на неожиданное решение Турана во главе Шахтера
Мануэль НОЙЕР: «Поражение от Бенфики? Мы не можем оправдываться жарой»
Футбол | 25.06.2025, 09:39
Мануэль НОЙЕР: «Поражение от Бенфики? Мы не можем оправдываться жарой»
Мануэль НОЙЕР: «Поражение от Бенфики? Мы не можем оправдываться жарой»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Как говорил классик - умом русню не понять.
А тут украинскую логику не понять.
59 лет человеку и низя уехать работать за границу.
Зато игроки 25+ запросто могут подписать контракт и уехать на заработки за бугор. Из команд где нет брони на игроков.
Или игроки у которых контракт закончился не собираются возвращаться в Украину. Как их понять?
Хоть чучелом, хоть тушкой, но все бегут.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
23.06.2025, 08:15 5
Бокс
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 32
Футбол
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
23.06.2025, 14:33 1
Теннис
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
24.06.2025, 13:55
Теннис
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 20
Футбол
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
23.06.2025, 23:36
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем