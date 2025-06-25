Предложения есть. Известный тренер не может покинуть Украину из-за войны

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб может возглавить иностранный клуб – в услугах специалиста заинтересованы представители из Азербайджана и Казахстана.

Опытный 59-летний наставник в прошлом сезоне работал во главе криворожского «Кривбасса», но покинул команду после завершения кампании 2024/25.

По информации иностранных СМИ, Вернидуб имеет несколько предложений из-за границы, но не может покинуть Украину из-за войны и мобилизации. Источник сообщает, что тренер имеет право уехать из страны только в январе следующего года, когда ему исполнится 60 лет.

Вернидуб ранее работал в запорожском «Металлурге» и луганской «Заре», с которой играл в групповом этапе Лиги Европы. Во главе «Шерифа» стал первым тренером, кто вывел молдавский клуб в группу Лиги чемпионов. Также работал солигорском «Шахтере».