Ожидаемо. Клуб Украинской Премьер-лиги уволил весь тренерский штаб

Футбольный клуб «Кривбасс» официально объявил об уходе всего тренерского штаба – ранее команду покинул наставник Юрий Вернидуб, поэтому такой шаг не стал неожиданностью.

Коллектив из Кривого Рога покинут: тренера Дмитрий Кара-Мустафа и Виталий Вернидуб, тренер по физической подготовке Игорь Фокин, аналитик Валерий Михайленко, тренер вратарей Тарас Гребенюк, помощники видео-аналитика Глеб Труха и Алексей Кара-Мустафа.

«Мы искренне благодарим каждого из вас за три года упорного труда, преданности и совместной борьбы за развитие футбола в Кривом Роге. Ваша энергия, профессионализм и вера в команду стали важнейшей частью нашего пути. Вы помогли сделать ФК «Кривбасс» сильнее, объединили вокруг Клуба город и подарили болельщикам яркие эмоции», – сообщила пресс-служба.

В сезоне 2024/25 подопечные Юрия Вернидуба до последнего претендовали на попадание в еврокубки, но в матче 30-го тура не сумели обыграть житомирское «Полесье» (1:1). По итогам чемпионата «Кривбасс» набрал 47 баллов и занял пятое место в турнирной таблице.