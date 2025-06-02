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  4. Ожидаемо. Клуб Украинской Премьер-лиги уволил весь тренерский штаб
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 09:07 |
3151
0

Ожидаемо. Клуб Украинской Премьер-лиги уволил весь тренерский штаб

После ухода Вернидуба «Кривбасс» покинут еще семь специалистов

02 июня 2025, 09:07 |
3151
0
Ожидаемо. Клуб Украинской Премьер-лиги уволил весь тренерский штаб
УПЛ. ФК Кривбасс Кривой Рог

Футбольный клуб «Кривбасс» официально объявил об уходе всего тренерского штаба – ранее команду покинул наставник Юрий Вернидуб, поэтому такой шаг не стал неожиданностью.

Коллектив из Кривого Рога покинут: тренера Дмитрий Кара-Мустафа и Виталий Вернидуб, тренер по физической подготовке Игорь Фокин, аналитик Валерий Михайленко, тренер вратарей Тарас Гребенюк, помощники видео-аналитика Глеб Труха и Алексей Кара-Мустафа.

«Мы искренне благодарим каждого из вас за три года упорного труда, преданности и совместной борьбы за развитие футбола в Кривом Роге. Ваша энергия, профессионализм и вера в команду стали важнейшей частью нашего пути. Вы помогли сделать ФК «Кривбасс» сильнее, объединили вокруг Клуба город и подарили болельщикам яркие эмоции», – сообщила пресс-служба.

В сезоне 2024/25 подопечные Юрия Вернидуба до последнего претендовали на попадание в еврокубки, но в матче 30-го тура не сумели обыграть житомирское «Полесье» (1:1). По итогам чемпионата «Кривбасс» набрал 47 баллов и занял пятое место в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Виталий Вернидуб Дмитрий Кара-Мустафа Игорь Фокин Тарас Гребенюк отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: ФК Кривбасс
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