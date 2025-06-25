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  4. Милан согласился забрать Зинченко из Арсенала, но при одном условии
Италия
25 июня 2025, 11:45 |
1389
4

Милан согласился забрать Зинченко из Арсенала, но при одном условии

Украинскому футболисту нужно согласиться на понижение зарплаты

25 июня 2025, 11:45 |
1389
4
Милан согласился забрать Зинченко из Арсенала, но при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко с высокой вероятностью покинет Премьер-лигу во время летнего трансферного окна.

Главным претендентом на 28-летнего футболиста является итальянский «Милан», которые хочет усилить линию защиты накануне нового сезона. Стороны провели несколько раундов переговоров, а представители «россонери» посетили Лондон, чтобы обсудить все детали будущей сделки.

«Милан» согласился отдать «канонирам» 17 млн евро, которые те требовали за украинского защитника. Итальянский клуб готов забрать Зинченко, но при одном условии – он должен согласиться на снижение зарплаты.

Клуб из Серии А не готов платить Александру ту сумму, которую он получал в Лондоне. Если футболист согласится на предложение миланского коллектива, то стороны смогут оформить полноценный трансфер.

В сезоне 2024/25 Зинченко провел 23 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с «канонирами» истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A финансы зарплаты
Николай Титюк Источник
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Комментарии 4
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SHN
Середина дня,а Наполи ещё ни разу Судакова не купил.
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+2
Burevestnik
на двох сайтах промайнуло, шо від жодного клубу
інтересу до нього вже нема
навіть при зменшенні його зарплати.
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0
kadaad .
Думаю они хотят что-бы Арсенал еще и доплатил. 
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0
Перець
Навіщо йому то треба досидить на лавці свій контракт іпіде вільним агентом 
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-1
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