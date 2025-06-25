Милан согласился забрать Зинченко из Арсенала, но при одном условии

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко с высокой вероятностью покинет Премьер-лигу во время летнего трансферного окна.

Главным претендентом на 28-летнего футболиста является итальянский «Милан», которые хочет усилить линию защиты накануне нового сезона. Стороны провели несколько раундов переговоров, а представители «россонери» посетили Лондон, чтобы обсудить все детали будущей сделки.

«Милан» согласился отдать «канонирам» 17 млн евро, которые те требовали за украинского защитника. Итальянский клуб готов забрать Зинченко, но при одном условии – он должен согласиться на снижение зарплаты.

Клуб из Серии А не готов платить Александру ту сумму, которую он получал в Лондоне. Если футболист согласится на предложение миланского коллектива, то стороны смогут оформить полноценный трансфер.

В сезоне 2024/25 Зинченко провел 23 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с «канонирами» истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.