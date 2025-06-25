Украина. Первая лига25 июня 2025, 17:34 | Обновлено 25 июня 2025, 18:22
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Клуб Первой лиги сообщил, с кем сыграет в летнее межсезонье
«Металлист» готовится к новому сезону
25 июня 2025, 17:34 | Обновлено 25 июня 2025, 18:22
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Харьковский «Металлист» начал подготовку к новому сезону в Первой лиге Украины.
Учебно-тренировочные сборы команды пройдут в городе Ужгород.
Сейчас харьковский коллектив планирует провести шесть товарищеских поединков. Первый матч состоится 28 июня против клуба «Ужгород».
Расписание контрольных матчей «Металлиста» на летнее межсезонье:
- 28.06.25 – «Ужгород»
- 05.07.25 – соперник определяется
- 12.07.25 – «Буковина» (Черновцы)
- 17.07.25 – «Ингулец» (Петрово)
- 19.07.25 – «Вильхивцы»
- 28.07.25 – «Севлюш» (Виноградов)
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