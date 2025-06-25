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Украина. Первая лига
25 июня 2025, 17:34 | Обновлено 25 июня 2025, 18:22
168
0

Клуб Первой лиги сообщил, с кем сыграет в летнее межсезонье

«Металлист» готовится к новому сезону

25 июня 2025, 17:34 | Обновлено 25 июня 2025, 18:22
168
0
Клуб Первой лиги сообщил, с кем сыграет в летнее межсезонье
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» начал подготовку к новому сезону в Первой лиге Украины.

Учебно-тренировочные сборы команды пройдут в городе Ужгород.

Сейчас харьковский коллектив планирует провести шесть товарищеских поединков. Первый матч состоится 28 июня против клуба «Ужгород».

Расписание контрольных матчей «Металлиста» на летнее межсезонье:

  • 28.06.25 – «Ужгород»
  • 05.07.25 – соперник определяется
  • 12.07.25 – «Буковина» (Черновцы)
  • 17.07.25 – «Ингулец» (Петрово)
  • 19.07.25 – «Вильхивцы»
  • 28.07.25 – «Севлюш» (Виноградов)
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Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист
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