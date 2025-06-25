Клуб Первой лиги сообщил, с кем сыграет в летнее межсезонье

Харьковский «Металлист» начал подготовку к новому сезону в Первой лиге Украины.

Учебно-тренировочные сборы команды пройдут в городе Ужгород.

Сейчас харьковский коллектив планирует провести шесть товарищеских поединков. Первый матч состоится 28 июня против клуба «Ужгород».

Расписание контрольных матчей «Металлиста» на летнее межсезонье: