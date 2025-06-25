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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 16:52 | Обновлено 25 июня 2025, 16:54
930
0

Первые матчи Турана. Шахтер назвал соперников на сборе

Уже определены первые соперники

25 июня 2025, 16:52 | Обновлено 25 июня 2025, 16:54
930
0
Первые матчи Турана. Шахтер назвал соперников на сборе
ФК Шахтер

Шахтер проводит предсезонные сборы в Словении, а клуб назвал первых соперников по контрольным матчем.

4 июля команда Арды Турана сыграет против хорватской Горицы, а 6 июля встретится с чешской командой Словацко. Это будут дебютные матчи для нового наставника Шахтера.

Всех соперников клуб обещает назвать позже.

Шахтер готовится к старту в квалификации Лиги Европы. В первом раунде команда сыграет против финского Ильвеса (10 и 17 июля).

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Шахтер Донецк Горица (Хорватия) Словацко учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Арда Туран
Иван Зинченко Источник: Фан-сайт ФК Шахтер
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