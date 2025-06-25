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  4. ФОТО. Заря провела первую тренировку в словенском городке
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 14:21 | Обновлено 25 июня 2025, 14:23
122
0

ФОТО. Заря провела первую тренировку в словенском городке

Луганский клуб готовится к сезону под руководством Виктора Скрипника

25 июня 2025, 14:21 | Обновлено 25 июня 2025, 14:23
122
0
ФОТО. Заря провела первую тренировку в словенском городке
ФК Заря

Участник Украинской Премьер-лиги, луганская «Заря», 24 июня провела первую тренировку в словенском городке Рогашка Слатина. Команда прибыла к месту сборов на день раньше – 23 июня.

Новый главный тренер команды Виктор Скрипник взял с собой на учебно-тренировочный сбор 22 футболистов.

После нескольких дней тренировок «Заря» проведет свой первый контрольный матч. Соперником украинского клуба станет румынский «Петролул» (28 июня). Далее луганчане сыграют против венгерской «Кишварды» (2 июля).

ФОТО. Заря провела первую тренировку в словенском городке

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Виктор Скрипник учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига фото
Андрей Витренко Источник: ФК Заря Луганск
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