Сказочные условия. Известно, сколько будет зарабатывать Шищенко в Буковине

Недавно были обнародованы доходы тренеров и футболистов в УПЛ. Но и некоторые коллективы Первой лиги ПФЛ держат в этом аспекте высокую планку.

Например, в Черновцах футболистам и тренерам «Буковины» создали сказочные финансовые условия.

Как стало известно Sport.ua, зарплата нового главного тренера перволиговой «Буковины» Сергея Шищенко составит около 500 тысяч гривен в месяц, что вдвое больше, чем он получал в своей предыдущей команде – «Оболонь», которая выступает в УПЛ.

Неудивительно, что специалист так настаивал на досрочном расторжении трехлетнего контракта с «пивоварами».

По имеющейся информации, в прошлом сезоне самая высокая зарплата среди футболистов «Буковин», которые так и не решили задачу по повышению в классе, была у Богдана Бойчука – 200 тысяч гривен в месяц. Немного меньше зарабатывали его одноклубники.

К тому же, в случае победы тренеры и футболисты получали премиальные в пределах 25 процентов от зарплаты. Также клуб оплачивает аренду квартир футболистам, все они не местные.

Ранее мы сообщали, что «Буковина» определилась с планами на межсезонье.