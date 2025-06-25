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  4. Сказочные условия. Известно, сколько будет зарабатывать Шищенко в Буковине
Украина. Первая лига
25 июня 2025, 14:16 |
1479
1

Сказочные условия. Известно, сколько будет зарабатывать Шищенко в Буковине

Тренер не зря спешил покинуть Оболонь

25 июня 2025, 14:16 |
1479
1
Сказочные условия. Известно, сколько будет зарабатывать Шищенко в Буковине
ФК Буковина. Сергей Шищенко

Недавно были обнародованы доходы тренеров и футболистов в УПЛ. Но и некоторые коллективы Первой лиги ПФЛ держат в этом аспекте высокую планку.

Например, в Черновцах футболистам и тренерам «Буковины» создали сказочные финансовые условия.

Как стало известно Sport.ua, зарплата нового главного тренера перволиговой «Буковины» Сергея Шищенко составит около 500 тысяч гривен в месяц, что вдвое больше, чем он получал в своей предыдущей команде – «Оболонь», которая выступает в УПЛ.

Неудивительно, что специалист так настаивал на досрочном расторжении трехлетнего контракта с «пивоварами».

По имеющейся информации, в прошлом сезоне самая высокая зарплата среди футболистов «Буковин», которые так и не решили задачу по повышению в классе, была у Богдана Бойчука – 200 тысяч гривен в месяц. Немного меньше зарабатывали его одноклубники.

К тому же, в случае победы тренеры и футболисты получали премиальные в пределах 25 процентов от зарплаты. Также клуб оплачивает аренду квартир футболистам, все они не местные.

Ранее мы сообщали, что «Буковина» определилась с планами на межсезонье.

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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы зарплаты финансы инсайд Богдан Бойчук
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Перець
дійсно для упл це копійки звісно потрібно шукати там де краще
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