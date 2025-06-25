Амбросий Чачуа стал лучшим игроком Карпат в мае

Украинский полузащитник львовских «Карпат» Амбросий Чачуа стал лучшим игроком команды в мае.

Об этом сообщили социальные сети украинского клуба. 31-летний хавбек получил это звание по итогам голосования болельщиков.

В мае Амбросий Чачуа провел 4 матча, в которых отличился 3 голами – дубль в ворота «Левого Берега» и гол «Александрии». Всего же за сезон на счету игрока львовского клуба 31 матч, в которых он успел отличился 11 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что назван игрок «Карпат», который получает самую большую зарплату.