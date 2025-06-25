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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 11:34 | Обновлено 25 июня 2025, 11:35
72
0

Амбросий Чачуа стал лучшим игроком Карпат в мае

Украинский хавбек за месяц провел 4 игры и забил 3 гола

25 июня 2025, 11:34 | Обновлено 25 июня 2025, 11:35
72
0
Амбросий Чачуа стал лучшим игроком Карпат в мае
ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

Украинский полузащитник львовских «Карпат» Амбросий Чачуа стал лучшим игроком команды в мае.

Об этом сообщили социальные сети украинского клуба. 31-летний хавбек получил это звание по итогам голосования болельщиков.

В мае Амбросий Чачуа провел 4 матча, в которых отличился 3 голами – дубль в ворота «Левого Берега» и гол «Александрии». Всего же за сезон на счету игрока львовского клуба 31 матч, в которых он успел отличился 11 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что назван игрок «Карпат», который получает самую большую зарплату.

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Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Амбросий Чачуа лучший игрок
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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