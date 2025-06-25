Назван игрок Карпат, который получает самую большую зарплату. Какая сумма?

Обнародованы размеры зарплат в львовских «Карпатах».

По информации источника, зарплатная ведомость львовского клуба является средней в УПЛ. Больше всех в клубе зарабатывает капитан команды Владислав Бабогло. Его зарплата в ПФЛ была 19 тысяч долларов, сейчас он в УПЛ получает уже около 25 тысяч долларов в месяц.

Близкую по цифрам Бабогло зарплату в «Карпатах» получает и Тимур Стецьков.

Ранее в СМИ рассекретили уровень зарплат и премий в расположении киевского «Динамо», которое триумфировало в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги.