«Это мой дом». Неймар прокомментировал продление контракта с Сантосом

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар прокомментировал продление контракта с клубом:

«Я принял решение и послушал свое сердце. Сантос — это не только моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь. Здесь я был мальчиком, который стал мужчиной, и меня здесь по-настоящему любят. Здесь я могу быть самим собой, по-настоящему счастливым. И именно здесь я хочу осуществить оставшиеся мечты в своей карьере. И ничто не остановит меня. Я уеду, я вернусь и я останусь. Там, где все началось и где никогда не закончится».

Прошлое соглашение истекало в конце июня. Новый контракт действует до конца 2025 года. За 12 матчей с момента возвращения в «Сантос» бразилец успел забить 3 гола и отдать 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, где продолжит карьеру Неймар.