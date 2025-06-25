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  4. «Это мой дом». Неймар прокомментировал продление контракта с Сантосом
Бразилия
25 июня 2025, 11:18 |
127
1

«Это мой дом». Неймар прокомментировал продление контракта с Сантосом

Бразильский вингер продлил соглашение еще на полгода

25 июня 2025, 11:18 |
127
1
«Это мой дом». Неймар прокомментировал продление контракта с Сантосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар прокомментировал продление контракта с клубом:

«Я принял решение и послушал свое сердце. Сантос — это не только моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь. Здесь я был мальчиком, который стал мужчиной, и меня здесь по-настоящему любят. Здесь я могу быть самим собой, по-настоящему счастливым. И именно здесь я хочу осуществить оставшиеся мечты в своей карьере. И ничто не остановит меня. Я уеду, я вернусь и я останусь. Там, где все началось и где никогда не закончится».

Прошлое соглашение истекало в конце июня. Новый контракт действует до конца 2025 года. За 12 матчей с момента возвращения в «Сантос» бразилец успел забить 3 гола и отдать 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, где продолжит карьеру Неймар.

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Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник: Instagram
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В якому я не граю і отримуючи за це гроші 
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