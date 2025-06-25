Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк предложил сократить Украинскую Премьер-лигу до восьми команд. Функционер считает, что это позволит повысить уровень конкуренции и соревнований:

«Я предлагаю вообще сделать восемь команд, чтобы был более высокий уровень. «Динамо» Киев, «Шахтер», «Полесье», «Александрия», чтобы было всего восемь команд. И сделать еще какую-нибудь лигу для других. Чтобы каждый матч был как «Динамо» – «Шахтер». Вот тогда будет какой-нибудь прогресс в футболе. У нас нет ничего сейчас.

Вы посмотрите – «Кудровка» побеждает «Ворсклу», которая играла в еврокубках. «Ингулец» из села Владимировка выигрывал Кубок Украины среди любителей.

Затем пробились в финал Кубка Украины, по пути выиграв у «Мариуполя», «Карпат», «Зари», все они из высшей лиги. Мы только «Шахтеру» в финале проиграли. Вы понимаете, к чему идет футбол?» – поделился мнением Поворознюк.

По итогам сезона 2024/25 «Ингулец» занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу.