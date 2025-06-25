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  4. Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 09:55 |
1759
7

Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд

Александр Поворознюк предложил неожиданный вариант

25 июня 2025, 09:55 |
1759
7
Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк предложил сократить Украинскую Премьер-лигу до восьми команд. Функционер считает, что это позволит повысить уровень конкуренции и соревнований:

«Я предлагаю вообще сделать восемь команд, чтобы был более высокий уровень. «Динамо» Киев, «Шахтер», «Полесье», «Александрия», чтобы было всего восемь команд. И сделать еще какую-нибудь лигу для других. Чтобы каждый матч был как «Динамо» – «Шахтер». Вот тогда будет какой-нибудь прогресс в футболе. У нас нет ничего сейчас.

Вы посмотрите – «Кудровка» побеждает «Ворсклу», которая играла в еврокубках. «Ингулец» из села Владимировка выигрывал Кубок Украины среди любителей.

Затем пробились в финал Кубка Украины, по пути выиграв у «Мариуполя», «Карпат», «Зари», все они из высшей лиги. Мы только «Шахтеру» в финале проиграли. Вы понимаете, к чему идет футбол?» – поделился мнением Поворознюк.

По итогам сезона 2024/25 «Ингулец» занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Александр Поворознюк
Николай Титюк Источник: YouTube
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Комментарии 7
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іван гомонай
дурня лише 16................. можливо і 18
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+1
Gargantua81
да, мы понимаем к чему идет футбол.
более того, оно все туда же идет
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0
SHN
И 14 матчей,чтобы сильные не сильно уставали
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0
Talya-Vi-Talya
І ще, цікаво було б зробити плей-оф як у хокеї/баскетболі - серіями до 4 перемог. Тоді б іншим клубам - віч-на-віч з нами складніше було б відбирати у Шахти титули! 😊
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-1
axylinam
Хорошая идея, но  восемь тоже много
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-2
potemkin78
Луческу с этой идеей лет пятнадцать носился, идея на мой взгляд хорошая, если играть в 4 круга
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-2
Xvalenok03
А в чем неожиданность предложения?
Многие об этом говорят - мол нужно сократить до 14 команд( 12, 10, 8,  ....1).
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-3
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