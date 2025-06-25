Мануэль НОЙЕР: «Поражение от Бенфики? Мы не можем оправдываться жарой»

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против «Бенфики» в третьем туре клубного чемпионата мира.

«Мы не можем оправдываться жарой. Обе команды играли в одинаковых условиях.

Это наша вина, что в первом тайме мы не продемонстрировали ту же интенсивность, которую показали во втором – нас просто не было на поле. Конечно, мы упустили много моментов, а соперник сыграл очень хорошо.

Нам не хватало решающего импульса, чтобы забить сегодня. Мы обязательно должны критически проанализировать первый тайм. Но то, что мы показали после перерыва – это и есть Бавария, и именно так мы хотим выступать.

Теперь мы выходим в плей-офф со второго места в группе. Если учитывать второй тайм, мы остаемся в положительном настроении. Если в следующем матче создадим столько же моментов за 90 минут, сколько создали после перерыва сегодня – я уверен, что мы добьемся успеха», – сказал голкипер.

Ранее свое мнение о матче против «Баварии» высказал украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин.