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  4. Известна оценка Смолякова за матч с Фламенго
Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 09:31 |
611
1

Известна оценка Смолякова за матч с Фламенго

Украинский фулбек появился на поле во втором тайме

25 июня 2025, 09:31 |
611
1
Известна оценка Смолякова за матч с Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

В среду, 25 июня, состоялся матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором встретились «Лос-Анджелес» и «Фламенго».

Встречу принимал «Кэмпинг Ворлд Стэдиум» в Орландо.

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Игра завершилась ничью со счетом 1:1.

Украинский фулбек «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков провел на поле 45 минут, выйдя на замену на старте второго тайма. Результативных действий на его счету нет. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.4 и 6.1 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий «Фламенго» Валлас Ян, на счету которого 1 гол и оценки 7.7 и 7.2.

Ранее сообщалось о том, что «Лос-Анджелес» и «Фламенго» разошлись миром на КЧМ.

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Артем Смоляков клубный чемпионат мира по футболу Фламенго Лос-Анджелес (MLS) оценки SofaScore WhoScored
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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