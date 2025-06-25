Известна оценка Смолякова за матч с Фламенго

В среду, 25 июня, состоялся матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором встретились «Лос-Анджелес» и «Фламенго».

Встречу принимал «Кэмпинг Ворлд Стэдиум» в Орландо.

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Игра завершилась ничью со счетом 1:1.

Украинский фулбек «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков провел на поле 45 минут, выйдя на замену на старте второго тайма. Результативных действий на его счету нет. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.4 и 6.1 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал нападающий «Фламенго» Валлас Ян, на счету которого 1 гол и оценки 7.7 и 7.2.

Ранее сообщалось о том, что «Лос-Анджелес» и «Фламенго» разошлись миром на КЧМ.