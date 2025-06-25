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  4. Трубин отреагировал на победу Бенфики над Баварией на КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 07:42 |
625
0

Трубин отреагировал на победу Бенфики над Баварией на КЧМ-2025

Анатолий опубликовал пост в Instagram

25 июня 2025, 07:42 |
625
0
Трубин отреагировал на победу Бенфики над Баварией на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями после победы своей команды над «Баварией» (1:0) в третьем туре клубного чемпионата мира.

«Многие эмоции от всего, что произошло сегодня. Было непросто, но результат стоит всех усилий 💪🦅. Этот турнир действительно особенный. До встречи в 1/8 финала 🔜», – написал Анатолий.

В плей-офф клубного чемпионата мира «орлы» сыграют против лондонского «Челси». Матч запланирован на субботу, 28 июня. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча Бенфика – Бавария.

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Анатолий Трубин Бенфика Бавария Бенфика - Бавария клубный чемпионат мира по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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