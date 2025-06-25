Канада вышла в плей-офф. Определены пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
Гондурас также одержал победу и вышел в плей-офф турнира
В ночь на 25 июня состоялись матчи 3-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ.
Канада переиграла Сальвадор (2:0), а Гондурас нанес поражение Кюрасао (2:1).
Из этой группы в плей-офф вышли Канада (7 очков) и Гондурас (6), а Кюрасао (2) и Сальвадор (1) покидают турнир.
По итогам группового раунда определены все четвертьфинальные пары турнира.
Золотой кубок КОНКАКАФ
В 1/4 финала сыграют (по сетке):
- 29 июня. США – Коста-Рика
- 29 июня. Канада – Гватемала
- 28 июня. Мексика – Саудовская Аравия
- 28 июня. Панама – Гондурас
Сетка плей-офф
3-й тур, 25 июня 2025
Гондурас – Кюрасао – 2:1
Голы: Хорхе Альварес, 32, Луис Пальма, 90+1 – Менхивар, 42 (автогол)
Канада – Сальвадор – 2:0
Голы: Дэвид, 53, Бьюкенен, 56
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