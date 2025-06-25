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  4. Канада вышла в плей-офф. Определены пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
Золотой кубок КОНКАКАФ
Гондурас
25.06.2025 05:00 – FT 2 : 1
Кюрасао
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25 июня 2025, 08:15 | Обновлено 25 июня 2025, 09:20
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Канада вышла в плей-офф. Определены пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

Гондурас также одержал победу и вышел в плей-офф турнира

25 июня 2025, 08:15 | Обновлено 25 июня 2025, 09:20
371
0
Канада вышла в плей-офф. Определены пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Канада

В ночь на 25 июня состоялись матчи 3-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ.

Канада переиграла Сальвадор (2:0), а Гондурас нанес поражение Кюрасао (2:1).

Из этой группы в плей-офф вышли Канада (7 очков) и Гондурас (6), а Кюрасао (2) и Сальвадор (1) покидают турнир.

По итогам группового раунда определены все четвертьфинальные пары турнира.

Золотой кубок КОНКАКАФ

В 1/4 финала сыграют (по сетке):

  • 29 июня. США – Коста-Рика
  • 29 июня. Канада – Гватемала
  • 28 июня. Мексика – Саудовская Аравия
  • 28 июня. Панама – Гондурас

Сетка плей-офф

3-й тур, 25 июня 2025

Гондурас – Кюрасао – 2:1

Голы: Хорхе Альварес, 32, Луис Пальма, 90+1 – Менхивар, 42 (автогол)

Канада – Сальвадор – 2:0

Голы: Дэвид, 53, Бьюкенен, 56

Турнирные таблицы

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Луис Пальма (Гондурас).
42’
ГОЛ ! Автогол забил Edrick Menjivar (Гондурас).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Jorge Alvarez (Гондурас).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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