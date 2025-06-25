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Украина. Первая лига
25 июня 2025, 07:43 | Обновлено 25 июня 2025, 08:07
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1

Усиление для команды Кучера. В Черноморец могут вернуться два игрока

Владислав Хамелюк и Никита Татарков уже имеют опыт выступлений за моряков

25 июня 2025, 07:43 | Обновлено 25 июня 2025, 08:07
1010
1
Усиление для команды Кучера. В Черноморец могут вернуться два игрока
ФК Кривбасс. Никита Татарков

Снова, как и год назад, одесский «Черноморец» решил пригласить на просмотр уже знакомых ему нескольких игроков.

Как стало известно Sport.ua, в его тренировочном лагере появились полузащитники Владислав Хамелюк из черновицкой «Буковины» и Никита Татарков из ЮКСА Тарасовка.

Хамелюк был задействован тренерским штабом главной команды моряков с весенней части сезона 2017/18 до осеннего отрезка сезона 2020/21. За это время он сыграл 44 матча, в которых забил 2 мяча.

Татарков защищал цвета одесситов в течение трех лет. Появившись в команде в период зимнего антракта сезона 2015/16, он покинул ее во время аналогичных каникул сезона 2018/19, проведя в «Черноморце» в общей сложности 70 матчей и забив 3 гола.

Интересно, что летом 2024 года три игрока вернулись в «Черноморец»: Богдан Билошевский, Денис Янаков и Алексей Хобленко.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Singularis
И Косырина верните с Балабановым!
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