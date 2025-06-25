Назван состав Челси на матч с Эсперансом в клубном чемпионате мира

25 июня в 04:00 пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Английский «Челси» и «Эсперанс» из Туниса сыграют на арене «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.

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Положение в группе D: Фламенго (6 очков), Челси (3), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (0).

В этом матче будет определен второй обладатель путевки в плей-офф от этого квартета. Челси устраивает даже ничья.

Названы стартовые составы на матч Эсперанс – Челси