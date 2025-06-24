Эсперанс – Челси. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

25 июня на «Линкольн Файненшенал Филд» пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Эсперанс» сыграет против «Челси». Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

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«Эсперанс»

Команда – исторический гранд тунисского футбола. Причем свой статус он сохраняет и сейчас, в том числе сумев весной в очередной раз (уже в 34-й) стать лучшим на родине. Были успехи и в формате Лиги чемпионов Африки, там в том числе титулы брали в 2018-м и 2019-м годах. Но этой весной упорное, но скучное четвертьфинальное противостояние закончилось в пользу «Мамелоди Сандаунз», который свой гол все же забил.

На клубном чемпионате мира представитель Северной Африки начинал с «Фламенго», и там не было ни единого шанса на успех – проиграли 0-2. После этого против «Лос-Анджелес» единственный гол оформил на 70-й минуте Белаили – теперь есть шансы выйти в плей-офф, но нужно выигрывать.

«Челси»

Клуб испытал довольно частые процессы, которые происходят во многих футбольных проектах в Европе, где мажоритарным собственником становились американцы. Тут и масса трансферов, и тренерская чехарда и, как итог, падение результатов. Но год назад сделали ставку на Мареску. И у итальянца получилось то, с чем перед ним, в 2023/2024, не справился Почеттино: вернулся с подопечными в топ-4 АПЛ. И, приятным бонусом, получил еще и новый еврокубок: далеко не основной обоймой (осенью был одним из лучших там Мудрик) победил еще и в Лиге конференций.

На клубный чемпионат мира англичане тоже прибыли в статусе фаворита группы. И в первом поединке спокойно справились с «Лос-Анджелесом», забив по голу в каждом из таймов. Против бразильцев могли неплохо сыграть, но после удаления Николаса Джексона проиграли 1-3.

Статистика личных встреч

Тунисцы впервые сыграют с этим британским грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что британцы допустят новую осечку, вторую подряд. Они должны собраться и оформить с прямым конкурентом победу с запасом, то есть с форой в размере «-1,5 забитых мяча». Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.