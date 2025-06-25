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  4. Воспитанник Динамо пояснил, почему променял Кривбасс на ЛНЗ
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 10:27 |
270
0

Воспитанник Динамо пояснил, почему променял Кривбасс на ЛНЗ

Денис Кузык дал первое интервью как футболист ЛНЗ

25 июня 2025, 10:27 |
270
0
Воспитанник Динамо пояснил, почему променял Кривбасс на ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Денис Кузык

Украинский полузащитник Денис Кузык рассказал о переходе в расположение черкасского ЛНЗ. Футболист признался, что ему не терпится начать тренироваться с новой командой.

– Поздравляем в команде! Как чувствуешь себя?

– Большое спасибо. Чувствую себя нормально. Сегодня приехал, поселился в гостиницу. Уже жду знакомства с тренерами и игроками.

– Как у тебя возник вариант продолжить карьеру в Черкассах?

– Мне агент сказал, что есть интерес со стороны клуба ЛНЗ. Потом начались переговоры, и дело дошло до завершения – теперь я здесь. Очень рад.

– Вскоре первая тренировка. Что ждешь от тренировочного процесса?

– Ожидаю тяжелую работу, ведь начинается собрание. Хочу познакомиться с ребятами, тренерами, персоналом – все новые люди. Очень жду начала тренировочного процесса.

– С кем из ребят ты, может быть, уже знаком? И с кем уже общался?

– Знакомый с Драмбаевым, Путреем, Авагимяном – играли вместе в Черноморце и Кривбассе. Некоторые другие ребята тоже знаю. Думаю, адаптация пройдет быстро, – сказал Кузык.

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Денис Кузык ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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