ОФИЦИАЛЬНО. Скандально уволенный менеджер ЛНЗ нашел новый клуб в УПЛ

Футбольный клуб «Кудровка», которая готовится дебютировать в Украинской Премьер-лиге, расширяет свой административный штаб. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, бывший менеджер черкасского ЛНЗ Андрей Веков стал медиадиректором футбольного клуба «Кудровка». О финансовых аспектах контракта не сообщается.

«Желаем удачи в нашей большой футбольной семье! 🙌», – лаконично говорится в сообщении.

У Андрея есть 8-летний опыт работы в футбольном клубе «ЛНЗ», где отвечал за маркетинг, медиасопровождение и коммуникации клуба на высоком профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что Веков попал под ряд увольнений в черкасском клубе. Но сам Андрей, в комментарии Sport.ua, заявлял, что не понимает, за что его уволили из расположения «фиолетовых».