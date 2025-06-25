ОФИЦИАЛЬНО. Скандально уволенный менеджер ЛНЗ нашел новый клуб в УПЛ
Андрей Веков трудоустроился в «Кудровке»
Футбольный клуб «Кудровка», которая готовится дебютировать в Украинской Премьер-лиге, расширяет свой административный штаб. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, бывший менеджер черкасского ЛНЗ Андрей Веков стал медиадиректором футбольного клуба «Кудровка». О финансовых аспектах контракта не сообщается.
«Желаем удачи в нашей большой футбольной семье! 🙌», – лаконично говорится в сообщении.
У Андрея есть 8-летний опыт работы в футбольном клубе «ЛНЗ», где отвечал за маркетинг, медиасопровождение и коммуникации клуба на высоком профессиональном уровне.
Ранее сообщалось, что Веков попал под ряд увольнений в черкасском клубе. Но сам Андрей, в комментарии Sport.ua, заявлял, что не понимает, за что его уволили из расположения «фиолетовых».
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