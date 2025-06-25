Другие новости25 июня 2025, 01:05 |
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ВИДЕО. Невеста Таловерова показала всё. Роскошная фигура
Елизавета сводит Таловерова с ума своей красотой
25 июня 2025, 01:05 |
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Девушка футболиста «Плимута» и сборной Украины Максима Таловерова, Елизавета, похвасталась своей фигурой.
Красавица опубликовала видео на своей странице в Instagram, где показала свою идеальную фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Её подписчики не обратили внимания на рекламу и наградили девушку заслуженными комплиментами:
«На видео был спф? Я видела только богиню», – написала одна из подписчиц.
Напомним, что в январе Максим сделал предложение своей любимой и она сказала «Да!».
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