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25 июня 2025, 01:05 |
318
0

ВИДЕО. Невеста Таловерова показала всё. Роскошная фигура

Елизавета сводит Таловерова с ума своей красотой

25 июня 2025, 01:05 |
318
0
ВИДЕО. Невеста Таловерова показала всё. Роскошная фигура
Instagram. Елизавета, девушка Максима Таловерова

Девушка футболиста «Плимута» и сборной Украины Максима Таловерова, Елизавета, похвасталась своей фигурой.

Красавица опубликовала видео на своей странице в Instagram, где показала свою идеальную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Её подписчики не обратили внимания на рекламу и наградили девушку заслуженными комплиментами:

«На видео был спф? Я видела только богиню», – написала одна из подписчиц.

Напомним, что в январе Максим сделал предложение своей любимой и она сказала «Да!».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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