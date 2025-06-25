ВИДЕО. Невеста Таловерова показала всё. Роскошная фигура

Девушка футболиста «Плимута» и сборной Украины Максима Таловерова, Елизавета, похвасталась своей фигурой.

Красавица опубликовала видео на своей странице в Instagram, где показала свою идеальную фигуру.

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Её подписчики не обратили внимания на рекламу и наградили девушку заслуженными комплиментами:

«На видео был спф? Я видела только богиню», – написала одна из подписчиц.

Напомним, что в январе Максим сделал предложение своей любимой и она сказала «Да!».