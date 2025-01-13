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13 января 2025, 10:51 |
1792
4

Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Ранее она увеличила грудь

Максим Таловеров скоро может жениться

13 января 2025, 10:51 |
1792
4
Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Ранее она увеличила грудь
Instagram. Максим Таловеров и Елизавета

Защитник национальной сборной Украины и австрийского ЛАСК Максим Таловеров сделал предложение своей девушке Елизавете.

Об этом сама красавица сообщила в своем Instagram, опубликовав подборку фотографий с шикарным букетом розовых роз и кольцом на безымянном пальце.

«Большие новости! Пацаны, не отписывайтесь... 💍🤍», – подписала публикацию девушка.

Ранее Елизавета в бикини показала, как выглядит ее увеличенная хирургическим методом грудь.

ФОТО. Игрок сборной Украины сделал девушке предложение. Недавно она увеличила грудь

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Дмитро Вус Sport.ua
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Комментарии 4
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Lulinnha
Ума бы лучше увеличила. Хотя её профиль торговать сиськами и так понятен...
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+2
Андрій Заліщук
Заголовок неправильний, треба було так написати: "Гравець збірної України освідчився дівчині, БО нещодавно вона збільшила груди"
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0
olex.mykhailov
пацани, не відписуйтесь, а то вдруг хтось із вас більше заробляти буде- то я до нього перебіжу))
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0
Alfred
По заголовку можна подумати, що він чекав поки вона накачає свої груди, а після цього освідчився. Мабуть поставив ультиматум, або груди накачуєш, або нічого не вийде 
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-1
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