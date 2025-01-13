Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Ранее она увеличила грудь

Защитник национальной сборной Украины и австрийского ЛАСК Максим Таловеров сделал предложение своей девушке Елизавете.

Об этом сама красавица сообщила в своем Instagram, опубликовав подборку фотографий с шикарным букетом розовых роз и кольцом на безымянном пальце.

«Большие новости! Пацаны, не отписывайтесь... 💍🤍», – подписала публикацию девушка.

Ранее Елизавета в бикини показала, как выглядит ее увеличенная хирургическим методом грудь.

ФОТО. Игрок сборной Украины сделал девушке предложение. Недавно она увеличила грудь