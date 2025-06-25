Есть положительный момент. Знаменитый экс-форвард оценил будущее Довбика

Знаменитый игрок сборной Италии Франческо Грациани поделился мнением относительно перспектив украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» после назначения главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини:

«Судя по тому, что он показал в прошлом году, я не думаю, что он является тем центральным нападающим, который подходит для игры под руководством Гасперини. Правда, у него было много смягчающих обстоятельств: это был его первый год, он не знал языка и чемпионата, он изменил свою методологию работы.

В Италии тактика имеет значение, он дал нам проблеск чего-то, но он слишком предсказуем, он не так часто бьет правой ногой, довольно статичен. Позитивный момент в том, что он всегда оказывается в нужном месте», – сказал бывший футболист в интервью Corriere della Sera.

Грациани выступал на позиции нападающего. За сборную Италии он провел 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Довбик может покинуть «Рому» из-за решения Гасперини.