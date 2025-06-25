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Италия
25 июня 2025, 00:15 | Обновлено 25 июня 2025, 00:25
371
0

Есть положительный момент. Знаменитый экс-форвард оценил будущее Довбика

Франческо Грациани считает, что украинец может покинуть римскую Рому

25 июня 2025, 00:15 | Обновлено 25 июня 2025, 00:25
371
0
Есть положительный момент. Знаменитый экс-форвард оценил будущее Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Знаменитый игрок сборной Италии Франческо Грациани поделился мнением относительно перспектив украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» после назначения главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини:

«Судя по тому, что он показал в прошлом году, я не думаю, что он является тем центральным нападающим, который подходит для игры под руководством Гасперини. Правда, у него было много смягчающих обстоятельств: это был его первый год, он не знал языка и чемпионата, он изменил свою методологию работы.

В Италии тактика имеет значение, он дал нам проблеск чего-то, но он слишком предсказуем, он не так часто бьет правой ногой, довольно статичен. Позитивный момент в том, что он всегда оказывается в нужном месте», – сказал бывший футболист в интервью Corriere della Sera.

Грациани выступал на позиции нападающего. За сборную Италии он провел 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Довбик может покинуть «Рому» из-за решения Гасперини.

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Франческо Грациани Рома Рим трансферы Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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