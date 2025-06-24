Довбик может покинуть Рому по решению Гасперини. Известна причина
Наставник «волков» должен выбрать между украинцем и Тэмми Абрахамом
Итальянская «Рома» планирует попрощаться с одним из форвардов во время летнего трансферного окна – под угрозой ухода Артем Довбик и Тэмми Абрахам.
Оба футболиста показали нестабильное выступление на поле в течении сезона 2024/25 и на сегодняшний день их одновременное пребывание в столице представляется затруднительным как по игровым, так и по экономическим причинам.
Новый наставник римского коллектива Джан Пьеро Гасперини намерен оценить перспективы украинца и англичанина, после чего принять окончательное решение. Руководство «Ромы» планирует оставить только одного из этих форвардов.
Итальянская пресса сообщила, что перед новым тренером стоит непростой выбор – Гасперини давно заинтересован в совместной работе с Тэмми, но профиль Довбика лучше подходит под игровой стиль специалиста.
В сезоне 2024/25 украинец провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету Абрахама – 45 поединков, десять забитых мячей и семь ассистов.
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