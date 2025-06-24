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  4. Джанлука ДИ МАРЦИО: «Аллегри одобрил трансфер Зинченко, он его очень ценит»
Италия
24 июня 2025, 22:45 |
2423
0

Джанлука ДИ МАРЦИО: «Аллегри одобрил трансфер Зинченко, он его очень ценит»

Известный журналист поделился информацией из Милана

24 июня 2025, 22:45 |
2423
0
Джанлука ДИ МАРЦИО: «Аллегри одобрил трансфер Зинченко, он его очень ценит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о заинтересованности Милана в трансфере украинского защитника лондонского Арсенала Александра Зинченко.

«Зинченко – это профиль, который новый тренер Милана очень ценит. На самом деле, Аллегри, который ценит его тактическую универсальность, дал добро на эту операцию. Он остается горячим именем», – сказал Ди Марцио в эфире программы Calciomercato l'Originale на телеканале Sky.

В сезоне-2024/25 Зинченко сыграл за Арсенал 23 матча и отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Контракт Александра с канонирами рассчитан до лета 2026 года.

Сообщалось, что Зинченко – главная трансферная цель для клуба АПЛ.

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Джанлука Ди Марцио Александр Зинченко Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Арсенал Лондон
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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