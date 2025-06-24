Джанлука ДИ МАРЦИО: «Аллегри одобрил трансфер Зинченко, он его очень ценит»

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о заинтересованности Милана в трансфере украинского защитника лондонского Арсенала Александра Зинченко.

«Зинченко – это профиль, который новый тренер Милана очень ценит. На самом деле, Аллегри, который ценит его тактическую универсальность, дал добро на эту операцию. Он остается горячим именем», – сказал Ди Марцио в эфире программы Calciomercato l'Originale на телеканале Sky.

В сезоне-2024/25 Зинченко сыграл за Арсенал 23 матча и отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Контракт Александра с канонирами рассчитан до лета 2026 года.

Сообщалось, что Зинченко – главная трансферная цель для клуба АПЛ.